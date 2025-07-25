Трамп едет в Шотландию играть в гольф на фоне скандала с файлами Эпштейна

Президент США Дональд Трамп, которого преследуют вопросы о его связях с финансистом и сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, сегодня отправляется в Шотландию. Поездка будет сочетать гольф и политику, в основном вне поля зрения общественности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трамп планирует посетить свой гольф-курорт в Тернберри на восточном побережье Шотландии. В понедельник он встретится там с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером, после чего направится на свое другое гольф-поместье, расположенное в 300 км оттуда, недалеко от Абердина, на западном побережье.

Новое поле для гольфа

Во время визита Трамп откроет второе 18-луночное поле на территории комплекса в Абердине, названное в честь его матери Мэри Энн Маклеод. Она родилась и выросла на одном из шотландских островов, а затем эмигрировала в США.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на этой неделе заявила, что поездка является "рабочим визитом, который включит двустороннюю встречу с премьер-министром Стармером для уточнения исторического торгового соглашения между США и Великобританией".

Политический кризис и реакция общественности

Визит за границу проходит на фоне крупнейшего внутриполитического кризиса второго срока Трампа. И союзники, и противники критиковали его администрацию за действия, связанные с материалами расследования по делу Эпштейна и обстоятельствами его смерти в тюрьме в 2019 году.

Эта тема вызвала разрыв между Трампом и его преданными сторонниками из движения Make America Great Again. Согласно опросу Reuters/Ipsos, большинство американцев, включая республиканцев, считают, что правительство скрывает детали дела.

Один из осведомленных источников сообщил, что Белый дом, раздраженный постоянным вниманием к делу Эпштейна, надеется, что скандал утихнет во время пребывания Трампа за рубежом.

Углубление отношений с Великобританией

Хотя изначально поездка была заявлена как частная, Трамп и Стармер используют ее для укрепления уже теплых отношений. По словам источников в США и Великобритании, среди ключевых тем повестки - завершение войны России против Украины.

С момента избрания в прошлом году Стармер сделал приоритетом хорошие отношения с Трампом. Он подчеркивает важность оборонного и безопасностного союза между США и Великобританией и избегает открытой критики тарифной политики Трампа.

Такой подход позволил Великобритании заключить в мае первое соглашение о снижении тарифов с США. Оно подтвердило квоты и тарифные ставки на британские автомобили, отменило пошлины на продукцию аэрокосмической отрасли, но оставило тарифы на сталь. Вопрос тарифов, вероятно, поднимется, однако, по словам источников, неясно, удастся ли достичь прорыва.

Ожидаемые встречи и протесты в Шотландии

Ожидается, что Трамп также встретится с главой правительства Шотландии Джоном Суинни, который ранее публично поддержал демократического кандидата Камалу Харрис на выборах 2024 года. Однако ни одна из сторон пока не обнародовала подробности встречи.

Трамп неоднократно называл Шотландию "очень особенным местом" и уже совершал аналогичную поездку туда в 2016 году во время своей первой президентской кампании. Тем не менее, его приезд вряд ли будет встречен с теплом.

Согласно мартовскому опросу Ipsos, около 70% шотландцев относятся к Трампу отрицательно, и только 18% - положительно. Полиция Шотландии готовится к протестам в субботу как в Абердине, так и в столице Эдинбурге.

Грядущий визит к королю Чарльзу

С 17 по 19 сентября Трамп снова приедет в Великобританию, уже с государственным визитом, по приглашению короля Чарльза. Он станет первым мировым лидером в современной истории, совершившим два государственных визита в Британию.

Первый раз Трампа принимала королева Елизавета в июне 2019 года во время трехдневного визита в Букингемский дворец.