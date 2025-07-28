"Аллаху Акбар" і погрози бомбою: пасажира затримали після екстреної посадки

На рейсі авіакомпанії EasyJet з Лутона до Глазго пасажир почав кричати "Аллаху Акбар" і оголосив про бомбу в літаку, через що було прийнято рішення про екстрену посадку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

За словами очевидців, чоловік вийшов із туалету, підняв руки і заявив, що на борту бомба.

"Зупиніть літак. Знайдіть бомбу. Смерть Америці. Смерть Трампу", - кричав він.

Після цього він вигукнув "Аллаху Акбар". Троє пасажирів скрутили чоловіка, поки члени екіпажу діставали його сумки з полиці.

Літак здійснив екстрену посадку. На землі вже чекала поліція.

За словами шотландських правоохоронців, 41-річного чоловіка затримано на місці і він залишається під вартою.

Примітно, що інцидент на борту літака стався в той час, коли президент США Дональд Трамп перебував із чотириденним візитом у Шотландії.

"Я збираюся розбомбити літак, Смерть Америці, Смерть Трампу - Аллаху Акбар"



Записано сьогодні на борту внутрішнього внутрішнього рейсу EasyJet над Великобританією.



Legacy Media не показують вам цього pic.twitter.com/Wi83p5aBJM - Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) July 27, 2025