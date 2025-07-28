"Аллаху Акбар" і погрози бомбою: пасажира затримали після екстреної посадки
На рейсі авіакомпанії EasyJet з Лутона до Глазго пасажир почав кричати "Аллаху Акбар" і оголосив про бомбу в літаку, через що було прийнято рішення про екстрену посадку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
За словами очевидців, чоловік вийшов із туалету, підняв руки і заявив, що на борту бомба.
"Зупиніть літак. Знайдіть бомбу. Смерть Америці. Смерть Трампу", - кричав він.
Після цього він вигукнув "Аллаху Акбар". Троє пасажирів скрутили чоловіка, поки члени екіпажу діставали його сумки з полиці.
Літак здійснив екстрену посадку. На землі вже чекала поліція.
За словами шотландських правоохоронців, 41-річного чоловіка затримано на місці і він залишається під вартою.
Примітно, що інцидент на борту літака стався в той час, коли президент США Дональд Трамп перебував із чотириденним візитом у Шотландії.
"Я збираюся розбомбити літак, Смерть Америці, Смерть Трампу - Аллаху Акбар"- Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) July 27, 2025
Записано сьогодні на борту внутрішнього внутрішнього рейсу EasyJet над Великобританією.
Legacy Media не показують вам цього pic.twitter.com/Wi83p5aBJM
"Ми вважаємо, що інцидент вдалося локалізувати і ніхто більше не був причетний до нього. Нам відомо про відеоролики, які розповсюджуються в Інтернеті, і вони оцінюються співробітниками по боротьбі з тероризмом", - повідомили в поліції.
Трамп у Шотландії
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вирушив до Шотландії з чотириденним візитом. Там він проводить політичні зустрічі та грає в гольф.
Після прибуття в п'ятницю ввечері, він заявив журналістам, що зустрінеться з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яку назвав шанованим лідером.
Їхня зустріч відбулася 27 липня. Трамп і фон дер Ляєн підписали довгоочікувану торговельну угоду, завдяки якій було знижено мита на європейські товари до 15%. Президент США назвав угоду наймасштабнішою та історичною.
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