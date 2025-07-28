ua en ru
Пн, 28 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Аллаху Акбар" і погрози бомбою: пасажира затримали після екстреної посадки

Понеділок 28 липня 2025 06:15
UA EN RU
"Аллаху Акбар" і погрози бомбою: пасажира затримали після екстреної посадки Ілюстративне фото: пасажир кричав Аллаху Акбар на борту EasyJet
Автор: Марія Рагуткіна

На рейсі авіакомпанії EasyJet з Лутона до Глазго пасажир почав кричати "Аллаху Акбар" і оголосив про бомбу в літаку, через що було прийнято рішення про екстрену посадку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

За словами очевидців, чоловік вийшов із туалету, підняв руки і заявив, що на борту бомба.

"Зупиніть літак. Знайдіть бомбу. Смерть Америці. Смерть Трампу", - кричав він.

Після цього він вигукнув "Аллаху Акбар". Троє пасажирів скрутили чоловіка, поки члени екіпажу діставали його сумки з полиці.

Літак здійснив екстрену посадку. На землі вже чекала поліція.

За словами шотландських правоохоронців, 41-річного чоловіка затримано на місці і він залишається під вартою.

Примітно, що інцидент на борту літака стався в той час, коли президент США Дональд Трамп перебував із чотириденним візитом у Шотландії.

"Ми вважаємо, що інцидент вдалося локалізувати і ніхто більше не був причетний до нього. Нам відомо про відеоролики, які розповсюджуються в Інтернеті, і вони оцінюються співробітниками по боротьбі з тероризмом", - повідомили в поліції.

Трамп у Шотландії

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вирушив до Шотландії з чотириденним візитом. Там він проводить політичні зустрічі та грає в гольф.

Після прибуття в п'ятницю ввечері, він заявив журналістам, що зустрінеться з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яку назвав шанованим лідером.

Їхня зустріч відбулася 27 липня. Трамп і фон дер Ляєн підписали довгоочікувану торговельну угоду, завдяки якій було знижено мита на європейські товари до 15%. Президент США назвав угоду наймасштабнішою та історичною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Доба на фронті: мінус 80 окупантів під Покровськом, були спроби прориву на Придніпровськ
Доба на фронті: мінус 80 окупантів під Покровськом, були спроби прориву на Придніпровськ
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку