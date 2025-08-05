Кремлевские источники Reuters рассказали о реакции Путина на ультиматум Трампа
Владимир Путин вряд ли подчинится санкционному ультиматуму президента США Дональда Трампа, срок которого истекает 8 августа. Он якобы будет готов подумать над перемирием после захвата четырех регионов Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Санкционный ультиматум Трампа и позиция Кремля
Трамп пригрозил ввести новые санкции против России и ввести 100‑процентные пошлины для стран, покупающих ее нефть - в первую очередь Китая и Индии - если Путин не согласится на прекращение огня.
Однако Кремль, по данным трех источников, близких к окружению Путина, не собирается принимать ультиматум.
Путин якобы уверен в победе и считает, что новые санкции не окажут значительного влияния после нескольких волн экономического давления за три с половиной года войны. Двое источников добавили, что Путин не хочет портить отношения с Трампом, но его военные цели имеют приоритет.
Планы Путина
По словам одного из информаторов, Путин нацелен полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области - те территории, которые Россия уже объявила своими. Только после этого, по его мнению, можно обсуждать мирное соглашение.
Текущие переговоры между представителями России и Украины - три встречи с мая -, по словам источника, носили декларативный характер. Обмен пленными и гуманитарные вопросы обсуждались косвенно, без реальной содержательной переговорной базы.
Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф должен посетить Россию на этой неделе - последний шанс договориться до истечения срока ультиматума.
Однако источники отмечают, что Путин опасается разрыва с Западом, но не готов менять свой курс.
Напомним, Трамп сократил срок ультиматума для России с 50 до 10 дней. Если Путин откажется предпринять реальные шаги для перемирия, США введут жесткие санкции.
Сам Путин 1 августа заявил, что Россия якобы готова к переговорам о завершении войны против Украины на прежних условиях. Речь идет о полной оккупации Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей и не только.
Трамп заявил с начала года Россия потеряла 112,5 тысячи солдат, при этом только в июле на фронте было убито 20 тысяч. По его словам, с 1 января 2025 года Украина потеряла примерно 8 тысяч солдат, и это число не включает пропавших без вести.