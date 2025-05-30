Путин "принципиально поддерживает" прямые встречи с Зеленским и Трампом, - Кремль

В Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин якобы принципиально "за" встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ .

"Президент Путин говорил неоднократно, что принципиально он "за" контакты на высшем уровне, безусловно, они востребованы. Но они должны быть подготовлены, и сначала должен быть достигнут результат на переговорах делегаций, на прямых переговорах делегаций двух стран", - сказал пресс-секретарь диктатора.

Песков утверждает, что в случае достижения результата на прямых переговорах делегаций России и Украины "речь может идти и о контактах на высшем уровне".

Путин не приехал к Зеленскому

Напомним, что именно российский диктатор Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ. Президент Владимир Зеленский заявлял, что готов к встрече с диктатором.

Зеленский 15 мая посетил Турцию, чтобы встретиться с Путиным, но диктатор проигнорировал переговоры.

Однако Путин направил в Стамбул свою делегацию чиновников низкого уровня, которую возглавил Владимир Мединский. Переговоры команд Украины и России состоялись 16 мая.

На первых за три года переговорах не удалось достичь договоренности для прекращения огня. Теперь Россия предлагает новый раунд переговоров на 2 июня.

Украина отмечает, что готова к встречам, но сначала хочет увидеть российский "меморандум" с видением Москвы возможного перемирия.

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