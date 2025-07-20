Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться уже осенью: СМИ узнали, где и когда

Президент США Дональд Трамп может встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином уже этой осенью. Место встречи может быть в одной из двух стран.

По данным издания, Трамп может отправиться Китай перед поездкой на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится с 30 октября по 1 ноября.

Либо же, встреча с китайским лидером может произойти в кулуарах вышеупомянутого саммита, который будет проводиться в Южной Корее.

Источники считают, что АТЭС является лучшей возможностью для личной встречи лидеров в этом году. Южнокорейским СМИ пишут, Си Цзиньпин планирует посетить этот саммит, однако участие Трампа пока не подтверждено.

Последняя встреча на высшем уровне между двумя странами состоялась 11 июля. Тогда госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Китая Ван И встретились в Малайзии и, по их словам, провели продуктивную и позитивную встречу, посвященную тому, как долга проходить торговые переговоры.

Рубио отметил тогда, что Трампа пригласили в Китай на встречу с Си, и сказал, что оба лидера "хотят, чтобы это произошло".

Кроме того, в пятницу министр торговли Китая Ван Вэньтао заявил, что Китай хочет вернуть свои торговые связи с США на стабильную основу и что недавние переговоры в Европе показали, что в тарифной войне нет необходимости.

Торговая сделка США и Китая

Reuters отмечает, что США и Китай пытаются договорится о прекращении эскалации взаимных пошлин, которая нарушила глобальную торговлю и цепочки поставок.

В частности, в июне две страны заключили временное торговое перемирие. Однако оно под угрозой, поскольку 12 августа крайний срок для заключения долгосрочного соглашения.