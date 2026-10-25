Подготовка к трехсторонней встрече президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина уже началась.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, которого цитируют российские СМИ.
"Организационная подготовка к трехстороннему саммиту Путина, Си Цзиньпина и Трампа уже началась. Сейчас я могу точно сказать, что и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне в принципе готовы к проведению встречи", - сказал Ушаков.
Он также заявил, что возможность визита Путина на декабрьский саммит G20 в Майами будет зависеть от результатов саммита АТЭС 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне.
"Пока обсуждаем ноябрьский саммит в Шэньчжэне, но приглашения на саммит G20 мы получили", - добавил помощник Путина.
На вопрос, будет ли многое зависеть от успеха этого саммита, Ушаков ответил утвердительно: "Конечно. Но я и говорю: сначала будет ноябрь, а потом декабрь".
Напомним, ранее в Кремле заявляли, что ожидаемая трехсторонняя встреча российского диктатора Владимира Путина, лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Шэньчжэне не позволит полностью урегулировать войну в Украине.