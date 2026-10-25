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В Кремле заявили о начале подготовки к встрече Трампа, Си Цзиньпина и Путина

13:29 25.10.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин (коллаж РБК-Украина)

Подготовка к трехсторонней встрече президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина уже началась.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, которого цитируют российские СМИ.

"Организационная подготовка к трехстороннему саммиту Путина, Си Цзиньпина и Трампа уже началась. Сейчас я могу точно сказать, что и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне в принципе готовы к проведению встречи", - сказал Ушаков.

Он также заявил, что возможность визита Путина на декабрьский саммит G20 в Майами будет зависеть от результатов саммита АТЭС 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне.

"Пока обсуждаем ноябрьский саммит в Шэньчжэне, но приглашения на саммит G20 мы получили", - добавил помощник Путина.

На вопрос, будет ли многое зависеть от успеха этого саммита, Ушаков ответил утвердительно: "Конечно. Но я и говорю: сначала будет ноябрь, а потом декабрь".

Напомним, ранее в Кремле заявляли, что ожидаемая трехсторонняя встреча российского диктатора Владимира Путина, лидера Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Шэньчжэне не позволит полностью урегулировать войну в Украине.

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