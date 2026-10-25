У Кремлі заявили про початок підготовки до зустрічі Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна

"Організаційна підготовка до тристороннього саміту Путіна, Сі Цзіньпіна та Трампа вже розпочалася. Зараз я вже можу точно сказати, що й у Москві, й у Пекіні, й у Вашингтоні у принципі готові до проведення зустрічі", - сказав Ушаков.

Він також заявив, що можливість візиту Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі залежатиме від результатів саміту АТЕС 18-19 листопада в китайському Шеньчжені.

"Поки що обговорюємо листопадовий саміт у Шеньчжені, але запрошення на саміт G20 ми отримали", - додав помічник Путіна.

На запитання, чи багато чого залежатиме від успіху цього саміту, Ушаков відповів ствердно: "Звісно. Але я й кажу: спочатку буде листопад, а потім - грудень".