В Кремле заверили Турцию, что готовы к переговорам с Украиной

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Россия заявила о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое информагенство Anadolu.
"Россияне заявили, что готовы к третьему раунду переговоров. Сейчас мы ждем ответа украинской стороны, наши контакты с ними продолжаются", - сказал Фидан после разговора с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Также глава турецкой дипломатии отметил, что Москва хочет, чтобы "перед началом переговоров был решен ряд вопросов". По его мнению, переговорные команды должны еще поработать, чтобы достичь конкретного результата.
Первый раунд переговоров состоялся 16 мая в Стамбуле. Тогда стороны договорились провести обмен пленными в формате "1000 на 1000".
2 июня в Стамбуле завершился второй раунд мирных переговоров между делегациями Украины и России. Он длился около часа. Посредником выступала Турция. Все о втором раунде - читайте в материале РБК-Украина.
Позже глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил об ожиданиях Турции, что между Украиной и Россией пройдет новый раунд переговоров, поскольку на встрече 2 июня в Стамбуле был достигнут прогресс.
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