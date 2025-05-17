В Кремле заговорили о встрече Зеленского и Путина, но выставили условие

В Кремле допустили встречу российского диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но Москва заявляет, что такая встреча возможна лишь при достижении "определенных договоренностей"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ.
Песков заявил, что встреча Зеленского и Путина возможна при условии "достижения определенных договоренностей".
"Такую встречу как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций считаем возможной, но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон", - сказал пресс-секретарь диктатора.
Песков также заявил, что переговоры России и Украины "идут и должны идти в закрытом режиме". Об изменении состава делегации РФ сейчас речь не идет.
При этом пресс-секретарь диктатора сказал, что для РФ при подписании документов между российской и украинской делегациями "главным и принципиальным является кандидатура подписанта от Украины".
Также, по словам Пескова, РФ и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня.
Напомним, что 15 мая российский диктатор Владимир Путин проигнорировал встречу с президентом Владимиром Зеленским в Турции. Однако на следующий день, 16 мая, в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры между делегациями Украины и России. Переговоры продолжались чуть больше часа, однако к согласию о прекращении огня стороны не пришли.
Украинскую делегацию возглавил министр обороны Рустем Умеров, российскую - помощник Путина Владимир Мединский, который уже участвовал в переговорах в 2022 году. Российского диктатора раскритиковали за то, что он направил на переговоры с Украиной чиновников второго эшелона.
Несмотря на отсутствие прорыва на переговорах, стороны договорились о масштабном обмене пленными по формуле "1000 на 1000".
Источники РБК-Украина сообщают, что РФ озвучила на переговорах ряд неприемлемых требований: Украина должна согласиться на нейтральный статус, отказаться от пяти регионов (в том числе тех территорий, которые РФ не контролирует), вывести войска с этих территорий, а также отказаться от репараций.
Подробнее о переговорах в Стамбуле - читайте в материале РБК-Украина.
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