У Кремлі заговорили про зустріч Зеленського і Путіна, але виставили умову

Пєсков заявив, що зустріч Зеленського та Путіна можлива за умови "досягнення певних домовленостей".

"Таку зустріч як результат роботи делегацій двох сторін при досягненні певних домовленостей цих делегацій вважаємо можливою, але саме як результат роботи і по досягненні певних результатів у вигляді домовленостей двох сторін", - сказав прессекретар диктатора.

Пєсков також заявив, що переговори Росії та України "йдуть і мають йти у закритому режимі". Про зміну складу делегації РФ нині не йдеться.

При цьому прессекретар диктатора сказав, що для РФ під час підписання документів між російською та українською делегаціями "головним і принциповим є кандидатура підписанта від України".

Також, за словами Пєскова, РФ та Україна домовилися обмінятися переліками умов для припинення вогню.