У Кремлі вперше відреагували на заяву Трампа про "енергетичне перемир'я" між Україною та РФ

У Росії прокоментували заяву президента США Дональда Трампа про нібито досягнуту домовленість між Україною та РФ щодо енергетичного перемир'я. У Кремлі заявили, що контакти тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Кремля Дмитра Пєскова російському пропагандистському агентству "ТАСС".

Пєскова попросили прокоментувати заяву Трампа про те, що Росія та Україна нібито досягли угоди щодо енергетичного перемир'я.

"Контакти тривають. Як тільки у нас з'явиться що-небудь нове з цього приводу, ми обов'язково вас проінформуємо", - відповів речник Кремля.

Водночас Пєсков не навів подробиць щодо цих контактів і не уточнив, чи погодили сторони конкретні умови припинення ударів по енергетичних об'єктах.

Що передувало

Нагадаємо, 11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про початок "енергетичного перемир'я" між Україною та Росією, заявивши, що обидві сторони погодилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі.