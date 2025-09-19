RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Кремле высказались о словах Трампа, что Путин его "подвел"

Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Москве считают, что президент США Дональд Трамп "на эмоциях" обвинил российского диктатора Владимира Путина в том, что тот его подвел.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

У Пескова спросили, как Путин отреагировал на обвинения Трампа. 

В ответ пресс-секретарь Кремля сказал, что США и президент Трамп "сохраняют политическую волю и намерения дальше прилагать усилия к тому", чтобы способствовать урегулированию войны РФ против Украины. 

"Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме. Это абсолютно понятно", - добавил он. 

Также Песков заявил, что Путин "сохраняет готовность урегулировать ситуацию политико-дипломатическим путем". Пресс-секретарь Кремля обвинил Украину и страны Европы в том, что они "делают все возможное, чтобы дальше идти по пути конфронтации". 

Что сказал Трамп

Напомним, во время визита в Лондон президент США Дональд Трамп признал, что российский диктатор Владимир Путин его подвел. Речь о том, что урегулировать войну РФ против Украины так и не получилось.

По словам американского лидера, он думал, что войну РФ против Украины будет завершить "проще всего". Но этого так и не случилось.

До этого американский лидер уже несколько раз заявлял, что Путин его разочаровал.

Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине