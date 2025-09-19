В Кремле высказались о словах Трампа, что Путин его "подвел"

У Пескова спросили, как Путин отреагировал на обвинения Трампа.

В ответ пресс-секретарь Кремля сказал, что США и президент Трамп "сохраняют политическую волю и намерения дальше прилагать усилия к тому", чтобы способствовать урегулированию войны РФ против Украины.

"Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме. Это абсолютно понятно", - добавил он.

Также Песков заявил, что Путин "сохраняет готовность урегулировать ситуацию политико-дипломатическим путем". Пресс-секретарь Кремля обвинил Украину и страны Европы в том, что они "делают все возможное, чтобы дальше идти по пути конфронтации".