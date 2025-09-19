У Кремлі висловилися про слова Трампа, що Путін його "підвів"

У Пєскова запитали, як Путін відреагував на звинувачення Трампа.

У відповідь прессекретар Кремля сказав, що США і президент Трамп "зберігають політичну волю і наміри далі докладати зусиль до того", щоб сприяти врегулюванню війни РФ проти України.

"Тому, звичайно, президент Трамп досить емоційно, скажімо так, ставиться до цієї теми. Це абсолютно зрозуміло", - додав він.

Також Пєсков заявив, що Путін "зберігає готовність врегулювати ситуацію політико-дипломатичним шляхом". Прессекретар Кремля звинуватив Україну і країни Європи в тому, що вони "роблять усе можливе, щоб далі йти шляхом конфронтації".