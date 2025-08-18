Сырский: и в Бахмуте, и на Курщине потери РФ были в несколько раз выше

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечает, что в Бахмуте в 2023 году соотношение потерь составляло минимум 1 к 7 в пользу Украины. Аналогичная ситуация и с Курской операцией - там россияне также понесли в несколько раз большие потери.

Потери оккупантов во время боев за Бахмут

По словам Сырского, длительная оборона Бахмута имела стратегическое значение. Бои за город продолжались восемь месяцев, и именно там основные силы противника составляли наемники группы "Вагнера".

"Когда завершались бои в Бахмуте, Пригожин (уже погибший, экс-глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин - ред.) в одном из своих интервью сам признался, что в этом городе он уже потерял погибшими 20 тысяч своих лучших бойцов", - напоминает Сырский.

При этом, как отмечает главком, по оценкам Генштаба ВСУ, эта цифра составляла около 23 тысяч личного состава.

"А поскольку их потери тогда составляли 50 на 50 - убитыми и ранеными, то вместе с ранеными потери насчитывали примерно 40 тысяч. Тогда как общая численность группы "Вагнера" составляла до 50 тысяч. То есть "Вагнер" как структура больше не восстановилась", - подчеркнул Сырский.

Главком ВСУ подчеркивает, что если бы украинские силы не сдержали врага в городе, то под ударом оказались бы Часов Яр, Краматорск, Константиновка и Дружковка.

"А исходя из того уровня потерь, что понес "Вагнер", я уже не беру во внимание другие российские части, которые тоже принимали там участие в боях, то, по разным оценкам, соотношение между потерями нашими и противника были 1 к 7 - 1 к 7,7. То есть мы потеряли в семь раз меньше, чем противник", - объясняет Сырский.

Поэтому, по его словам, это самый лучший показатель за время полномасштабной войны. Поэтому если говорить о роли Бахмута - он фактически спас значительную площадь фронта и значительное количество территорий.

Курская операция

Подобная ситуация наблюдалась и во время Курской операции. По оценкам российских источников, потери армии РФ тогда превышали украинские в 5,5 раза.

"То есть мы в наступлении несли потери в пять раз меньше, чем противник. Это тоже лучший показатель за время полномасштабной войны. Возможно, это такая особенность войны, хотя на самом деле это просто была продуманная операция", - отметил главнокомандующий ВСУ.