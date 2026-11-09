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В Кремле отреагировали на слова Трампа о "другой форме" Украины

12:30 09.11.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дмитрий Песков, спикер российского диктатора (Getty Images)

С географической точки зрения Украина уже якобы является другой страной, а реалии на земле очевидны.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина "в конце концов будет немного другой", Песков порекомендовал адресовать этот вопрос американскому лидеру.

"Что касается формы Украины, то с географической точки зрения это уже другая страна. Реалии на земле очевидны, вряд ли кто-то может их отрицать", - отметил спикер Кремля.

Что предшествовало

Напомним, Трамп заявил, что мирное соглашение будет достигнуто уже скоро. Он также намекнул, что Украина по итогам завершения войны и соглашения может измениться в территориальном плане.

По крайней мере, таким был ответ Трампа на вопрос, рассчитывает ли он, что "все закончится сохранением свободной и независимой Украины".

Отметим, ранее спецпредставитель Трампа Стив Виткофф сообщил, что 10 и 11 ноября в Абу-Даби запланирована первая с февраля трехсторонняя встреча Украины, США и России в рамках переговорного процесса по завершению войны.

По его словам, в ходе переговоров стороны планируют обсудить будущие договоренности в области безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги по достижению мира.

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