У Кремлі відреагували на слова Трампа щодо "іншої форми" України

Коментуючи слова президента США Дональда Трампа про те, що Україна "зрештою буде трохи іншою", Пєсков порекомендував адресувати це запитання американському лідеру.

"Що стосується форми України, то з географічної точки зору це вже інша країна. Реалії на землі очевидні, навряд чи хтось може їх заперечувати", - зазначив речник Кремля.

Що передувало

Нагадаємо, Трамп заявив, що мирна угода буде досягнута вже скоро. Він також натякнув, що Україна за підсумком завершення війни та угоди може змінитися в територіальному плані.

Принаймні такою була відповідь Трампа на запитання, чи розраховує він, що "все закінчиться збереженням вільної та незалежної України".