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У Кремлі відреагували на слова Трампа щодо "іншої форми" України

12:30 09.11.2026 Пн
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дмитро Пєсков, речник російського диктатора (Getty Images)

З географічної точки зору Україна вже нібито є іншою країною, а реалії на землі є очевидними.

Про це заявив спікер російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Коментуючи слова президента США Дональда Трампа про те, що Україна "зрештою буде трохи іншою", Пєсков порекомендував адресувати це запитання американському лідеру.

"Що стосується форми України, то з географічної точки зору це вже інша країна. Реалії на землі очевидні, навряд чи хтось може їх заперечувати", - зазначив речник Кремля.

Що передувало

Нагадаємо, Трамп заявив, що мирна угода буде досягнута вже скоро. Він також натякнув, що Україна за підсумком завершення війни та угоди може змінитися в територіальному плані.

Принаймні такою була відповідь Трампа на запитання, чи розраховує він, що "все закінчиться збереженням вільної та незалежної України".

Зазначимо, раніше спецпредставник Трампа Стів Віткофф повідомив, що 10 та 11 листопада в Абу-Дабі запланована перша з лютого тристороння зустріч України, США та Росії в межах переговорного процесу щодо завершення війни.

За його словами, під час переговорів сторони планують обговорити майбутні домовленості у сфері безпеки, деескалацію, гуманітарні питання та подальші кроки для досягнення миру.

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Російська ФедераціяДональд ТрампПєсковВійна в Україні