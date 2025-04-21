Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил надежду, что Россия и Украина смогут достичь соглашения о прекращении огня уже в ближайшие дни.

В ответ на эти слова пресс-секретарь российского диктатора Песков подтвердил, что Москва якобы "остается открытой к поиску мирного урегулирования" и продолжает вести соответствующие контакты с американской стороной.

"Я не хотел бы сейчас давать какие-то комментарии, тем более относительно временных рамок. Президент Путин, российская сторона остаются открытыми к поиску мирного урегулирования. Продолжают работу и с американской стороной. И, конечно, мы надеемся, что эта работа даст свои результаты", - заявил Песков.