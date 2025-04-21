В Кремле ответили на заявление Трампа о мирном соглашении с Украиной на этой неделе

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность мирного соглашения с Украиной, высказанную президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Россия остается открытой к поиску мирного урегулирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил надежду, что Россия и Украина смогут достичь соглашения о прекращении огня уже в ближайшие дни.
В ответ на эти слова пресс-секретарь российского диктатора Песков подтвердил, что Москва якобы "остается открытой к поиску мирного урегулирования" и продолжает вести соответствующие контакты с американской стороной.
"Я не хотел бы сейчас давать какие-то комментарии, тем более относительно временных рамок. Президент Путин, российская сторона остаются открытыми к поиску мирного урегулирования. Продолжают работу и с американской стороной. И, конечно, мы надеемся, что эта работа даст свои результаты", - заявил Песков.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты могут отказаться от роли посредника между Украиной и Россией. По его словам, это произойдет, если в ближайшие дни не будет признаков "скорого соглашения" между двумя воюющими странами.
В то же время Трамп после этого подтвердил, что его страна может отказаться от участия в мирных переговорах по Украине. Такой сценарий возможен, если одна из сторон конфликта будет препятствовать миру.
При этом издание Bloomberg писало, что мирное предложение США предусматривает, что Россия сохранит контроль над временно оккупированными территориями Украины.
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