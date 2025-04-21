У Кремлі відповіли на заяву Трампа про мирну угоду з Україною цього тижня

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Штати можуть відмовитися від ролі посередника між Україною і Росією. За його словами, це станеться, якщо найближчими днями не буде ознак "швидкої угоди" між двома воюючими країнами.

Водночас Трамп після цього підтвердив, що його країна може відмовитися від участі в мирних переговорах щодо України. Такий сценарій можливий, якщо одна зі сторін конфлікту перешкоджатиме миру.

При цьому видання Bloomberg писало, що мирна пропозиція США передбачає, що Росія збереже контроль над тимчасово окупованими територіями України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.