Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Кремле цинично отрицали вторжение самолетов РФ и обвинили Эстонию

Фото: пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Кремле цинично отвергли обвинения Таллинна о нарушении воздушного пространства российскими истребителями и переложили ответственность на саму Эстонию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.

Как заявил Песков, российские военные летают "строго в рамках международных правил", подчеркнув якобы отсутствие нарушений.

"Мы неоднократно предоставляли данные, подтверждающие позицию российской стороны. В то же время эстонская сторона ни разу не продемонстрировала доказательств в поддержку своих обвинений", - сказал Песков.

Представитель диктатора также обвинил Эстонию и другие страны Балтии в "систематическом нагнетании напряженности и создании конфронтационной атмосферы".

По словам Пескова, "подобная политика не является новой, но сейчас она еще больше усиливает риски".

 

Самолеты РФ в небе Эстонии

Как известно, утром 19 сентября три российских истребителя МИГ-31 влетели без разрешения в воздушное пространство Эстонии.

Инцидент произошел над Финским заливом, где российские самолеты находились там 12 минут.

В ответ страна запросила консультации с НАТО по статье 4 устава Альянса.

В Москве отрицают факт нарушения воздушного пространства Эстонии. В заявлении российского министерства говорилось, что истребители МиГ-31 совершали полет над нейтральными водами Балтийского моря, якобы придерживаясь определенного маршрута и не заходя в воздушное пространство других государств.

В то же время Минобороны Эстонии обнародовало карту маршрута трех самолетов, которые почти 12 минут находились в ее воздушном пространстве.

23 сентября послы НАТО проведут встречу, чтобы обсудить нарушение воздушного пространства Эстонии самолетами РФ.

Российская ФедерацияЭстония