Как заявил Песков, российские военные летают "строго в рамках международных правил", подчеркнув якобы отсутствие нарушений.

"Мы неоднократно предоставляли данные, подтверждающие позицию российской стороны. В то же время эстонская сторона ни разу не продемонстрировала доказательств в поддержку своих обвинений", - сказал Песков.

Представитель диктатора также обвинил Эстонию и другие страны Балтии в "систематическом нагнетании напряженности и создании конфронтационной атмосферы".

По словам Пескова, "подобная политика не является новой, но сейчас она еще больше усиливает риски".