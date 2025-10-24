России грозит инфляционный шок: удары по НПЗ сорвали планы Кремля, - Bloomberg

Украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам поставили под сомнение планы России по снижению ключевой ставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, Россия может остановить или замедлить цикл снижения процентных ставок на этой неделе, поскольку украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы и будущее повышение налогов усиливают инфляционные риски.

Несмотря на то, что экономика страдает от высоких затрат на заимствования, которые центральный банк начал снижать только в июне, команда председателя Эльвиры Набиуллиной сигнализирует о растущей осторожности перед пятничным совещанием по вопросам политики.

На прошлой неделе в одном показательном разговоре один из ее заместителей Алексей Заботкин, когда законодатели призвали его оказать помощь бюджету и бизнесу, пообещал только "сбалансированное решение", которое будет учитывать "всю доступную информацию".

Таким образом, мнения экономистов относительно результатов пятничной встречи разделились. Около половины прогнозируют снижение ключевой ставки с текущего уровня 17%, тогда как остальные не предвидят изменений.

Центральный банк объявит свое решение в 13:30 по московскому времени, а затем в 15:00 состоится брифинг.

"Недавнее ускорение роста цен и рост инфляционных ожиданий ограничивают возможности для снижения ставок", - сказал главный экономист московской компании "Ренессанс Капитал" Андрей Мелащенко.

Он считает, что центральный банк либо будет оставаться на месте, либо будет действовать более осторожно, снизив ставку на полпункта после полного снижения в сентябре.

Инфляция снова выросла

После кратковременного сближения с целевым показателем Банка России в 4%, инфляция снова выросла. Издание отмечает, что частично это связано с окончанием сезонных факторов, таких как летнее снижение цен на фрукты и овощи, а также угасанием влияния укрепления рубля.

Однако большей виной является дефицит топлива. Поскольку Кремль проявляет мало интереса к переговорам о прекращении войны, которую он начал в 2022 году, Украина усиливает удары по энергетической инфраструктуре, включая нефтеперерабатывающие заводы, нефтепроводы и морские терминалы.

Цены на бензин выросли на 3% в сентябре и выросли еще на 2% в этом месяце.

Ситуация ухудшает и без того нестабильные перспективы инфляции. Центральный банк ожидает, что более высокие сборы за утилизацию импортных автомобилей ограничат доступность таких транспортных средств, и оценивает, что план повышения налога на добавленную стоимость до 22% с 20% в 2026 году - для финансирования растущих расходов на оборону - добавит 0,6-0,8 процентного пункта к росту потребительских цен.