Сенат США готовит "неделю России": рассмотрят новые санкции и поддержку Украины
Сенат США готовится провести "неделю России", во время которой запланировано голосование за несколько ключевых законопроектов, в частности по использованию замороженных активов РФ для помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в США Ольги Стефанишиной.
Как отметила посол, по ожиданиям сенатора Линдси Грэма, Сенат проведет "неделю России", во время которой состоится голосование по законопроектам
REPO, об объявлении России государством-спонсором терроризма, а также, возможно, законопроекта о санкциях.
Стоит отметить, что, по словам Стефанишиной, сенаторы США уже сделали ряд важных заявлений относительно санкций против России и поддержки Украины.
Председатель Комитета по иностранным делам Джеймс Риш приветствовал санкции, которые ввела администрация Трампа против России, осудил удар по детскому саду и отметил, что украинские дети заслуживают жизни без страха российской агрессии.
Он также заявил о готовности поддержать президента в работе над установлением прочного мира.
Сопредседатель Группы Сената по вопросам НАТО Том Тиллис подчеркнул важность голосования Сената за пакет санкций, чтобы усилить давление на Россию.
А вот председатель Бюджетного комитета Линдси Грэм подтвердил сроки рассмотрения санкционного законодательства - 30 дней, а также предположил возможность введения тарифов против стран, которые покупают российскую нефть.
Сенатор Ричард Блюменталь в свою очередь отметил, что текущие санкции являются шагом в правильном направлении, но недостаточными, и призвал усилить давление на страны, которые продолжают покупать российскую нефть.
Стефанишина встретилась с Грэмом
Стефанишина рассказала, что лично встретилась с сенатором Грэмом.
"Имели продуктивный разговор о шагах, которые приближают справедливый и устойчивый мир в Украине. Так, обсудили важные законодательные инициативы по усилению давления на Россию (среди соавторов которых есть сенатор), а именно: об объявлении РФ государством-спонсором терроризма в случае невозвращения Россией украинских детей; о внедрении закона "REPO" - использование замороженных активов РФ для нужд Украины; и законопроект Sanctioning Russia Act of 2025", - добавила она.
Посол подчеркнула, что Украина ценит последовательную позицию сенатора Грэма по принуждению РФ к миру и донесению правды об этой войне, а также его усилия по развитию стратегического партнерства между нашими странами.
США бьет по экономике России
Напомним, что в ночь на 23 октября Министерство финансов США объявило о новых санкциях против России с целью заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной.
Аналитики издания New York Times отмечают, эти меры вряд ли повлияют на военные планы российского лидера, однако, как ожидается, создадут дополнительные проблемы для экономики России.
Подробнее о последствиях можно узнать в материале РБК-Украина.