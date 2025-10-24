Сенат США готовит "неделю России": рассмотрят новые санкции и поддержку Украины

Сенат США готовится провести "неделю России", во время которой запланировано голосование за несколько ключевых законопроектов, в частности по использованию замороженных активов РФ для помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в США Ольги Стефанишиной.

Как отметила посол, по ожиданиям сенатора Линдси Грэма, Сенат проведет "неделю России", во время которой состоится голосование по законопроектам

REPO, об объявлении России государством-спонсором терроризма, а также, возможно, законопроекта о санкциях.

Стоит отметить, что, по словам Стефанишиной, сенаторы США уже сделали ряд важных заявлений относительно санкций против России и поддержки Украины.

Председатель Комитета по иностранным делам Джеймс Риш приветствовал санкции, которые ввела администрация Трампа против России, осудил удар по детскому саду и отметил, что украинские дети заслуживают жизни без страха российской агрессии.

Он также заявил о готовности поддержать президента в работе над установлением прочного мира.

Сопредседатель Группы Сената по вопросам НАТО Том Тиллис подчеркнул важность голосования Сената за пакет санкций, чтобы усилить давление на Россию.

А вот председатель Бюджетного комитета Линдси Грэм подтвердил сроки рассмотрения санкционного законодательства - 30 дней, а также предположил возможность введения тарифов против стран, которые покупают российскую нефть.

Сенатор Ричард Блюменталь в свою очередь отметил, что текущие санкции являются шагом в правильном направлении, но недостаточными, и призвал усилить давление на страны, которые продолжают покупать российскую нефть.

Стефанишина встретилась с Грэмом

Стефанишина рассказала, что лично встретилась с сенатором Грэмом.

"Имели продуктивный разговор о шагах, которые приближают справедливый и устойчивый мир в Украине. Так, обсудили важные законодательные инициативы по усилению давления на Россию (среди соавторов которых есть сенатор), а именно: об объявлении РФ государством-спонсором терроризма в случае невозвращения Россией украинских детей; о внедрении закона "REPO" - использование замороженных активов РФ для нужд Украины; и законопроект Sanctioning Russia Act of 2025", - добавила она.

Посол подчеркнула, что Украина ценит последовательную позицию сенатора Грэма по принуждению РФ к миру и донесению правды об этой войне, а также его усилия по развитию стратегического партнерства между нашими странами.