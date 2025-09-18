ua en ru
Чт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Кремле подтвердили отставку соратника Путина Козака

Четверг 18 сентября 2025 14:43
UA EN RU
В Кремле подтвердили отставку соратника Путина Козака Фото: Дмитрий Козак (kremlin.ru)
Автор: Ірина Глухова

В Кремле подтвердили отставку заместителя главы администрации российского диктатора Дмитрия Козака. Он якобы покинул пост по собственному желанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

"Я могу подтвердить, что Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку. По собственному желанию", - заявил Песков.

Он добавил, что указ об отставке Козака пока не был обнародован.

За что могли уволить Козака

Ранее в сети появилась информация об увольнении Дмитрия Козака.

10 августа The New York Times писало, что бывший куратор оккупированного Донбасса Дмитрий Козак в частном разговоре с Путиным признал вторжение в Украину ошибкой. После этого его влияние в Кремле значительно уменьшилось, а ключевые позиции постепенно перешли к другому высокопоставленному чиновнику - Сергею Кириенко.

ISW со ссылкой на СМИ пишет, что Козак выступил посредником в достижении соглашения с Украиной в начале войны, которое бы предотвратило членство Украины в НАТО, но Путин его отклонил, поскольку хотел аннексировать украинскую территорию.

Кто такой Козак

Дмитрий Козак - российский политик и давний соратник Владимира Путина, с которым работал еще в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х годах.

В разные годы занимал должности в администрации президента и правительстве РФ, в частности был заместителем и первым заместителем руководителя администрации Кремля.

В 2020 году вернулся в администрацию президента, где занимался вопросами, связанными с оккупированным Донбассом.

Считался одним из самых близких людей к Путину, однако в последние годы его влияние в Кремле ослабло.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Кремль Песков
Новости
Дроны ударили по нефтехимическому комплексу "Газпрома" в Башкирии
Дроны ударили по нефтехимическому комплексу "Газпрома" в Башкирии
Аналитика
Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной