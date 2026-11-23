По словам Пескова, российская сторона ориентируется на Абу-Даби, однако допускает и другие варианты.

"Мы пока рассматриваем Абу-Даби, но могут быть самые разные варианты", - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США должны быть возобновлены в ближайшее время. В то же время, точной даты следующего раунда встречи стороны пока не определили.