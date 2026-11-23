Росія розглядає Абу-Дабі як можливе місце проведення наступного раунду тристоронніх переговорів за участю України, США та РФ. Водночас остаточного рішення щодо локації зустрічі поки немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова в коментарі "РІА Новости".
За словами Пєскова, наразі російська сторона орієнтується на Абу-Дабі, однак допускає й інші варіанти.
"Ми поки що розглядаємо Абу-Дабі, але можуть бути найрізноманітніші варіанти", - сказав представник Кремля.
Раніше Пєсков повідомив, що тристоронні переговори між Україною, Росією та США мають відновитися найближчим часом. Водночас точної дати наступного раунду зустрічі сторони поки не визначили.
Нагадаємо, попередній раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії відбувся 10-11 листопада в Абу-Дабі.
Сторони обговорювали гарантії безпеки для України, майбутню архітектуру безпеки Європи, територіальне питання та обмін полоненими. За підсумками зустрічей домовилися про масштабний обмін військовополоненими.
У Євросоюзі запропонували провести наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні на території Європи. Серед можливих місць проведення переговорів називали Швейцарію, Норвегію та європейську частину Туреччини.