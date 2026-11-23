За словами Пєскова, наразі російська сторона орієнтується на Абу-Дабі, однак допускає й інші варіанти.

"Ми поки що розглядаємо Абу-Дабі, але можуть бути найрізноманітніші варіанти", - сказав представник Кремля.

Раніше Пєсков повідомив, що тристоронні переговори між Україною, Росією та США мають відновитися найближчим часом. Водночас точної дати наступного раунду зустрічі сторони поки не визначили.

