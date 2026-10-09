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В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина и Трампа

16:14 09.10.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
В Кремле анонсировали телефонный разговор Путина и Трампа Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
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Уже в ближайшее время президент США Дональд Трамп может провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Скоро", - сказал он в ответ на вопрос журналистов.

Песков также отметил, что российский диктатор всегда рад визиту переговорщиков США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Он добавил, что сроки возможного визита американских переговорщиков в Москву пока неизвестны, но заметил, что его "можно ожидать".

Напомним, Axios писало, что Уиткофф и Кушнер вскоре снова могут совершить визит в Москву, чтобы встретиться с российским диктатором и обсудить завершение войны.

Отметим, сейчас украинские переговорщики находятся в США, где обсудят с американской стороной новый всеобъемлющий план, который должен помочь вывести из тупика процесс прекращения войны с Россией.

РБК-Украина также писало, что Россия цинично отвергла возможность закончить войну против Украины дипломатическим путем, даже при посредничестве США.

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