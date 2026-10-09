У Кремлі анонсували телефонну розмову Путіна і Трампа
Вже найближчим часом президент США Дональд Трамп може провести телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Скоро", - сказав він у відповідь на питання журналістів.
Пєсков також зазначив, що російський диктатор завжди радий візиту переговорників США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.
Він додав, що терміни можливого візиту американських переговірників до Москви поки що невідомі, але зауважив, що його "можна очікувати".
Нагадаємо, Axios писало, що Віткофф і Кушнер незабаром знову можуть здійснити візит до Москви, щоб зустрітися з російським диктатором і обговорити завершення війни.
Зазначимо, зараз українські переговірники перебувають у США, де обговорять з американською стороною новий всеосяжний план, який має допомогти вивести з глухого кута процес припинення війни з Росією.
РБК-Україна також писало, що Росія цинічно відкинула можливість закінчити війну проти України дипломатичним шляхом, навіть за посередництва США.