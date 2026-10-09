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У Кремлі анонсували телефонну розмову Путіна і Трампа

16:14 09.10.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
У Кремлі анонсували телефонну розмову Путіна і Трампа Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
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Вже найближчим часом президент США Дональд Трамп може провести телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Скоро", - сказав він у відповідь на питання журналістів.

Пєсков також зазначив, що російський диктатор завжди радий візиту переговорників США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Він додав, що терміни можливого візиту американських переговірників до Москви поки що невідомі, але зауважив, що його "можна очікувати".

Нагадаємо, Axios писало, що Віткофф і Кушнер незабаром знову можуть здійснити візит до Москви, щоб зустрітися з російським диктатором і обговорити завершення війни.

Зазначимо, зараз українські переговірники перебувають у США, де обговорять з американською стороною новий всеосяжний план, який має допомогти вивести з глухого кута процес припинення війни з Росією.

РБК-Україна також писало, що Росія цинічно відкинула можливість закінчити війну проти України дипломатичним шляхом, навіть за посередництва США.

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