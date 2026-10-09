Команда Трампа снова может поехать на переговоры к Путину в Москву, - Axios
Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер вскоре вновь могут совершить визит в Москву, чтобы встретиться с диктатором РФ Владимиром Путиным и поговорить по поводу мира в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Как уже было известно, сегодня в пятницу в Майами состоится встреча Уиткоффа и Кушнера с украинской и европейской делегациями для представления "новых идей и предложений", чтобы преодолеть тупиковую ситуацию в российско-украинской войне.
Как пишет Axios, администрация Трампа надеется достичь дипломатического прорыва в преддверии промежуточных выборов в США и до того, как в Украине наступит суровая зима.
Одна из целей - это частичное прекращение огня, которое остановит атаки на энергетику и зерно. И хоть Украина заявила о готовности пойти на такой шаг, Россия пока что проявила мало желания.
"Все они нервничают из-за предстоящей зимы. Зима будет тяжелой, если война не прекратится. Поэтому США пытаются выступить посредниками между сторонами с целью выработки единого предложения", - сказал источник из США.
В четверг Уиткофф и Кушнер встретились с президентом Дональдом Трампом ч чтобы представить последнее предложение США и получить его мнение в преддверии переговоров в Майами, которые, как ожидается, продлятся два дня.
По словам источника, стороны обсудят предложения по гарантиям безопасности для Украины, план послевоенного процветания и другие аспекты войны.
Украинский чиновник сказал изданию, что несмотря на скептицизм в Киеве, промежуточные выборы в США и потребность России в снятии санкций могут побудить диктатора РФ Владимира Путина согласиться на какое-либо прекращение огня.
"Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Москву в конце этого месяца для дальнейших переговоров с Путиным", - резюмировало Axios со ссылкой на источник.
Мирные переговоры
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже анонсировал, что 9 и 10 октября в Майами пройдут переговоры делегаций Украины и США. Он рассказал, что украинская сторона будет призывать усилить давление на Москву.
По данным РБК-Украина, на встрече в Майами будет обсуждаться активизация дипломатии и возможность подготовки трехсторонней встречи с Россией.