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Кремлевскую пропагандистку Симоньян объявят в международный розыск

Новина українською →
Пятница 11 марта 2022 14:52
Кремлевскую пропагандистку Симоньян объявят в международный розыск Фото: Маргарита Симоньян (скриншот видео)
Автор: Светлана Мащенко

Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян будет объявлена в международный розыск. Украинский суд разрешил арестовать российскую медийщицу - в случае попытки пересечения границы, она будет задержана с целью экстрадиции в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

"Украинский суд разрешил вас, Маргарита Семеновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения. Поскольку исполнить этот приказ суда на территории РФ не представляется возможным (пока еще), украинские прокуроры намерены в ближайшие дни инициировать процесс объявления подозреваемого лица в международный розыск", - написала Венедиктова.

Таким образом, при попытке пересечения границы другого государства она будет арестована с целью последующей экстрадиции в Украину.

"Россия, мать, забери Донбасс домой" - это одна из сотни причин, которая заставила украинских прокуроров обратить на вас внимание. Сегодня украинские прокуроры, следуя духу вашей мировозренческой идеологии, хотят пригласить вас к нам домой", - добавила генпрокурор.

Для справки:

Маргарита Симоновна Симоньян - российская журналистка, пропагандистка и главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today".

Напомним, что уголовные дела уже открыты против Николая Баскова, Тины Канделаки, Никиты Михалкова, Олега Газманова. Они объявлены в международный розыск - при попытке пересечь границу им грозит экстрадиция в Украину.

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