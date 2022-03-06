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Тіна Канделакі буде оголошена в міжнародний розшук

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Неділя 06 березня 2022 16:27
Тіна Канделакі буде оголошена в міжнародний розшук Фото: Тіна Канделакі (kino-teatr.ru)
Автор: Світлана Мащенко

Українська прокуратора ініціює процес оголошення Тіни Канделакі в міжнародний розшук. Після цього при спробі перетину кордону інших держав, вона буде затримана компетентними органами з метою екстрадиції в Україну.

Про це заявила Ірина Венедиктова, генеральний прокурор України.

Російській телеведучій закидають поширення завідомо неправдивої інформації, кремлівської пропаганди, яку вона "проштовхує" через свої медійні канали.

"Прокурори, проаналізувавши контент телеграм-каналу, що належить вам, вкрай здивувалися - ви є одним з ключових "розповсюджувачів" ідей і гасел кремлівської військової машини. Ви, Тінатін Гівіївна, ви. Хіба це може бути правдою? З'ясовується, може і є чистою правдою", - заявила генпрокурор.

Наприклад 24 лютого 2022 Канделакі запропонувала своїми шанувальникам думки такого змісту:

"Державність України дуже швидко відновиться після того, як Зеленський і ті депутати одіозні Верховної Ради, політики України, які за 8 років не змогли Україну ніяк наблизити до громадянського миру, покинуть територію країни. В Україну, думаю, повернеться Янукович. Якраз операція почалася, чесно кажучи, рівно 8 років після Майдану пройшло 14-го року".

"Підконтрольна влада ЗМІ в РФ навмисно вигодовує громадян дешевими фейками, а ви, Тінатін Гівіївна, в цій інформаційній їдальні стоїте на роздачі протухлих десертів", - звернулася Венедиктова до телеведучої.

Тепер процесуальний статус Канделакі в Україні - особа, підозрювана у скоєнні злочину.

"Найближчими днями українські прокурори ініціюють процес оголошення вас, Тінатін Гівіївна, в міжнародний розшук. Згідно вже усталеної традиції, єдине, про що я хочу вас попросити - знайти хороших юристів і не звертатися за правовою допомогою до тих, хто вас просить поширювати брехливу і шкідливу інформацію. Вони вам правду не скажуть. А правда в тому, що при спробі перетину кордону інших держав, ви будете затримані компетентними органами з метою екстрадиції в Україну", - додала генеральний прокурор.

Для довідки: Тіна Канделакі - російська журналістка, телеведуча, продюсер, громадський діяч, заступник генерального директора "Газпром-медіа" і керуючий директор "Газпром-Медіа Розважальне телебачення" (з вересня 2021), виконуюча обов'язки директора телеканалу ТНТ (з лютого 2022).

Раніше ми писали, що Іллю Ківу оголосять у міжнародний розшук. Він підозрюється в держзраді.

Також український суд прийняв рішення заочно заарештувати російського виконавця Олега Газманова і режисера Микиту Михалкова.

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Ірина Венедіктова
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