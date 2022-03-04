Український суд дозволив заарештувати Микиту Михалкова: його оголосять у міжнародний розшук

Український суд дозволив затримати радянського і російського режисера Микиту Михалкова для обрання запобіжного заходу в якості підозрюваного. Розпочато процедуру оголошення його в міжнародний розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора України Ірину Венедиктову .

"Офіційно інформую вас (Микиту Михалкова - ред.) про те, що український незалежний, суверенний, справедливий суд дозволив українським прокурорам вас затримати з метою доставлення в український суд для обрання запобіжного заходу, як підозрюваному", - написала на своїй сторінці в Facebook Венедиктова.

За її словами, вона знає, як відреагує Михалков на це повідомлення. Генпрокурор зазначила, що режисер зв'яжеться з "сильними руського мира" і попросить їх прокоментувати цю заяву.

"Вони вам з імовірністю 100% скажуть, що Венедиктова зійшла з розуму і нічого звертати не неї увагу. Розуміючи це, роблю підказку - ми запустили офіційну процедуру оголошення вас у міжнародний розшук", - додала вона.

Микита Сергійович Михалков - радянський і російський режисер і актор. Підтримує політику Путіна і влади Росії щодо України. Зокрема, він заявив, що визнання Москвою так званих Донецької та Луганської "народних республік" було єдиним виходом з ситуації, що склалася. Діяч мистецтва також підтримав війну РФ проти України.

Фото: український суд дозволив заарештувати режисера Микиту Михалкова (facebook.com/irina.venediktova.31)