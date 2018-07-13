У Кремлі заявили, що лист матері Сенцова про помилування "не залишиться без уваги"

Пєсков заявив, що лист матері Сенцова "безумовно буде розглянуто"

Лист матері українського політв'язня Олега Сенцова до президента Росії Володимира Путіна про помилування "не залишиться без уваги". Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РБК.

Так, за словами Пєскова, лист матері Сенцова "безумовно буде розглянуто" і "не залишиться без уваги". При цьому, Пєсков зазначив, що не знає, чи надійшло вже в адміністрацію Путіна відповідне звернення.

Разом з тим, в Кремлі заявили, що відповідно до закону РФ, просити про помилування повинен сам засуджений.

"Нам відомо сьогодні стало з повідомлень засобів масової інформації про те, що таке звернення зроблено, але по наших каналах поки мені невідомо, чи надходило таке звернення... Звичайно це буде розглянуто, але термінів якихось я тут не можу назвати", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мати Сенцова звернулася з листом до Путіна з проханням про помилування сина.