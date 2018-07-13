В Кремле заявили, что письмо матери Сенцова о помиловании "не останется без внимания"

Песков заявил, что письмо матери Сенцова "безусловно будет рассмотрено"

Письмо матери украинского политзаключенного Олега Сенцова к президенту России Владимиру Путину о помиловании "не останется без внимания". Об єтом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает РБК.

Так, по словам Пескова, письмо матери Сенцова "безусловно будет рассмотрено" и "не останется без внимания". При этом, Песков отметил, что не знает, поступило ли уже в администрацию Путина соответствующее обращение.

Вместе с тем, в Кремле заявили, что согласно закону РФ, просить о помиловании должен сам осужденный.

"Нам известно сегодня стало из сообщений средств массовой информации о том, что такое обращение сделано, но по нашим каналам пока мне неизвестно, что поступало такое обращение...Конечно это будет рассмотрено, но сроков каких-то я здесь не могу назвать", - заявил Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что мать Сенцова обратилась с письмом к Путину с просьбой о помиловании сына.

Отметим, ранее президент Украины заявлял, что в рамках встреч на полях саммита НАТО (11-12 июля в Брюсселе) вопрос освобождения украинских политзаключенных был ключевым.