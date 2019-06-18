ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кремлі відповіли на слова Зеленського про переговори з Путіним

Новини » Політика    18.06.2019 - 13:25
У Кремлі відповіли на слова Зеленського про переговори з Путіним
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

За словами Пєскова, Путін "завжди починає спілкування з правильних фраз"

В Кремлі відповіли на заяву президента України Володимира Зеленського про те, з якої репліки він би почав свою першу зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляю росЗМІ.

За його словами, Путін "завжди починає спілкування з правильних фраз" і буде дотримуватися такого підходу і в разі переговорів з Зеленським.

"А що стосується Донбасу, то це треба говорити не Путіну, а жителям Донбасу, безпосереднім співрозмовникам. А по Криму і особливо говорити нічого", - сказав він.

Він додав, що в Кремлі вважають схожими позиції Зеленського та п'ятого президента України Петра Порошенка з Донбасу і санкцій.

Нагадаємо, Зеленський заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, що при можливій зустрічі з Путіним підніме питання окупованих територій - Криму і Донбасу.

"Крим - це Україна. І ми сподіваємося, що скоро він повернеться. Я дуже люблю Крим. Я бував там багато раз. Це унікальне місце в Україні зі своєю природою та історією. Для мене Крим завжди був і залишається частиною України", - сказав Зеленський.

Раніше Зеленський після проведеної зустрічі з президентом Франції Емануелем Макроном заявив, що його головним завданням є завершення війни і повернення українських анексованих територій.

Зеленський внесе до Ради закон про "кнопкодавство" цього тижня   Зеленський прибув до Берліна на переговори з Меркель
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир Путін
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся