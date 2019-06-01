Медведєв назвав недалекоглядним виведення Медведчука з переговорів

Фото: Дмитро Медведєв (government.ru)

Прем'єр-міністр РФ заявив, що це справа української влади

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Україна може використовувати будь-які канали спілкування, але він вважає "недалекоглядним" відрізати вже існуючі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосСМИ.

Відповідаючи на питання про те, з ким буде говорити РФ після позбавлення Віктора Медведчука статусу парламентера, Медведєв заявив, що це справа української влади.

"Які їм зручні канали, нехай такі і використовують", - заявив прем'єр-міністр РФ.

Він додав, що при цьому необхідно мати кілька каналів, тому "недалекоглядно відрізати які-небудь з них". Медведєв додав, що в кінцевому рахунку це в руках українського президента і нової влади.

Також він заявив, що Моква не припиняла канали спілкування, а якщо Київ захоче, то вони зможуть їх реанімувати.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що Віктор Медведчук виходить зі складу української групи мінських переговорів з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. За словами Данилюка, персональний склад мінських груп буде змінено, це відбудеться найближчим часом.