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Медведчук не буде учасником мінських переговорів по Донбасу, - РНБО

Новини » Суспільство    30.05.2019 - 23:26
Медведчук не буде учасником мінських переговорів по Донбасу, - РНБО
Фото: Віктор Медведчук (УНІАН)

Найближчим часом відбудеться зміна складу української групи на переговорах по Донбасу у Мінську

Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук, який раніше був учасником мінських переговорів щодо мирнго врегулювання ситуації на Донбасі, виходить зі складу української групи. Про це повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк в ефірі "Право на владу" на 1+1, передає кореспондент РБК-Україна. 

За словами Данилюка, персональний склад мінський груп буде змінено. Це відбудеться найближчим часом.

"Було питання, я нагадаю, чи буде залучено Медведчука до мінського процесу. Чітка позиція: ми не бачимо його учасником мінського процесу. Якщо він сам вирішує (що буде займатись питанням звільненням полонених, - ред.) - хто ж буде його обмежувати? Але позицію держави я тільки що озвучив", - заявив Данилюк в ток-шоу.

Нагадаємо, раніше глава Адмінтсрації президента України Андрій Богдан заявляв, що Медведчук не може представляти Україну у перемовинах під час діалогу з Росією щодо Донбасу.

Додамо, Богдан також під час бриінгу пояснив свої слова про референдум щодо мирних переговорів з Росією. Він уточнив, що серед громадян має бути проведено опитування щодо діалогу з Російською Федерацією, а не референдум.

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Новини України Віктор Медведчукмінські угоди
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