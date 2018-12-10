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У Кремлі прокоментували непродовження Україною договору про дружбу з РФ

Новини » Політика    10.12.2018 - 18:53
У Кремлі прокоментували непродовження Україною договору про дружбу з РФ
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

У Кремлі висловили "жаль у зв'язку з тим, що українське керівництво приймає такі рішення"

Непродовження Україною договору про дружбу і співпрацю з Росією викликає жаль Кремля. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Очевидно одне - навряд чи цей крок можна розцінювати як крок, який в інтересах українців - тих самих українців, з якими нас пов'язують узи родинних і дружніх відносин, незважаючи ні на що", - сказав він.

У Кремлі висловили "жаль у зв'язку з тим, що українське керівництво приймає такі рішення".

"Можна висловити тільки жаль у зв'язку з тим, що українське керівництво приймає такі необачні рішення. З нашої точки зору, це є проявом неповаги до свого власного народу, до його інтересам".

Нагадаємо, сьогодні президент України Петро Порошенко підписав закон про непродовження договору про дружбу з Російською Федерацією.

Раніше повідомлялося, що згідно із законом, дія договору про дружбу з Росією припиняється з 1 квітня 2019 року.

Зазначимо, Порошенко 3 грудня вніс у Верховну раду законопроект №0206 про припинення дії договору про дружбу з РФ, а вже 6 грудня Рада проголосувала за припинення дії даного договору.

 

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