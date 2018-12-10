Порошенко підписав закон про непродовження договору про дружбу з РФ

Фото: Петро Порошенко (prezident. gov.ua)

Дію договору про дружбу з РФ припиняється з 1 квітня 2019 року

Президент України Петро Порошенко підписав закон про непродовження договору про дружбу з Російською Федерацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Порошенка у Тwitter.

За словами Порошенка, припинення дії договору є частиною стратегії України на остаточний розрив з колоніальним минулим і переорієнтацію на Європу.

"Непродовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ слід розглядати не як епізод, а як частину нашої стратегії на остаточний розрив з колоніальним минулим і переорієнтацію на Європу", - зазначив він.

Непродовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ слід розглядати не як епізод, а як частину нашої стратегії на остаточний розрив з колоніальним минулим і переорієнтацію на Європу pic.twitter.com/ceyuBUhKHj — Петро Порошенко (@poroshenko) December 10, 2018

Порошенко додав, що безвіз, Угода про Асоціацію з ЄС, томос про створення автокефальної незалежної української церкви, вихід з СНД, закріплення у Конституції курсу на вступ до ЄС і НАТО, створення потужної професійної патріотичної української армії, підтримка української мови також є частинами цієї стратегії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відповідно до закону, дія договору про дружбу з Росією припиняється з 1 квітня 2019 року.

Відзначимо, Порошенко 3 грудня вніс у Верховну раду законопроект №0206 про припинення дії договору про дружбу з РФ, а вже 6 грудня Рада проголосувала за припинення дії даного договору.