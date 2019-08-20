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Кремль оцінив можливість зустрічі у форматі нормандському

Новини » Політика    20.08.2019 - 16:47
Кремль оцінив можливість зустрічі у форматі нормандському
Фото: Дмитро Пєсков (rtvi.com)

Зустріч Зеленського та Путіна до переговорів в "нормандському форматі" не обговорювалася

У Кремлі повідомили, що конкретної дати для зустрічі в нормандському форматі поки не існує. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, незважаючи на відсутність дати, підготовкою зустрічі повинні зайнятися помічники лідерів країн-учасниць вже найближчим часом.

"Є певні терміни проведення зустрічей експертів та помічників президента. Там і буде йти мова про підготовку", - заявив Пєсков.

Також Пєсков заявив, що можливість зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним до переговорів у нормандському форматі поки не обговорювалася.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Франції Еммануель Макрон анонсував нову зустріч в нормандському форматі. За його словами, зустріч може відбутися в найближчі тижні.

Також повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін вважає, що нормандський формат є єдиним варіантом вирішення конфлікту на Донбасі. При цьому Путін вважає, що ситуація в Україні "вселяє обережний оптимізм".

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