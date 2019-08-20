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Кремль оценил возможность встречи в нормандском формате

Новости » Политика    20.08.2019 - 16:47
Кремль оценил возможность встречи в нормандском формате
Фото: Дмитрий Песков (rtvi.com)

Встреча Зеленского и Путина до переговоров в "нормандском формате" не обсуждалась

В Кремле сообщили, что конкретной даты для встречи в нормандском формате пока не существует. Об этом сообщают российские СМИ.

Как заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, несмотря на отсутствие даты, подготовкой встречи должны заняться помощники лидеров стран-участниц уже в ближайшее время.

"Есть определенные сроки проведения встреч экспертов и помощников президента. Там и будет идти речь о подготовке", - заявил Песков.

Также Песков заявил, что возможность встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным до переговоров в нормандском формате пока не обсуждалась.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Франции Эммануель Макрон анонсировал новую встречу в нормандском формате. По его словам, встреча может пройти в ближайшие недели.

Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин считает, что нормандский формат является единственным вариантом решения конфликта на Донбассе. При этом Путин считает, что ситуация в Украине "внушает осторожный оптимизм".

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