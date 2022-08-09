У Кремлі оцінили можливість зустрічі Путіна і Зеленського на G20

Передумов для зустрічі глави Кремля Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського на саміті G20, що має відбутися в Індонезії, нібито "поки немає".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, якого цитує "РІА Новини".

"Ми можемо лише де-факто констатувати ту ситуацію, яка є зараз. Поки що передумов для такої зустрічі немає", - сказав Пєсков.

Передісторія

Нагадаємо, напередодні заяви Кремля радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю ВВС заявляв, що президент України Володимир Зеленський може відвідати осінній саміт "Великої двадцятки" в Індонезії, якщо на ньому буде присутній Путін.

Додамо, до цього стало відомо, що президент Росії Володимир Путін прийняв запрошення Індонезії взяти участь у саміті G20, який пройде на острові Балі 15-16 листопада. . Запрошення брати участь у цьому саміті раніше також прийняв і президент України Володимир Зеленський.

Однак до цього в Кремлі робили різні суперечливі заяви. Спочатку помічник президента РФ Юрій Ушаков заявляв, що глава Кремля має намір взяти участь у саміті G20.

Після чого прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі ще не вирішили, чи буде російський диктатор присутній на саміті, заявивши, що вирішиться це питання "у потрібний час".

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