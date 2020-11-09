У Вірменії збили російський військовий вертоліт

Фото: вертоліт Мі-24 (wikipedia.org)

У Вірменії, неподалік від кордону з Азербайджаном, впав російський військовий вертоліт Мі-24. За попередніми даними, в результаті події дві людини загинули, ще один отримав травми середньої тяжкості.

Про це повідомляє міністерство надзвичайних ситуацій Вірменії.

У міністерстві оборони Росії заявляють, що вертоліт був збитий із землі пострілом з ПЗРК. Хто саме вистрілив поки невідомо.

Вертоліт впав біля села Ерасх, яке розташоване в більш ніж 100 кілометрів від території Нагірного Карабаху, де тривають бої між військами Вірменії та Азербайджану. Також населений пункт розташований неподалік від кордону з Туреччиною та Іраном.

Наголошується, що вертоліт Мі-24 супроводжував автоколону, яка їхала у бік російської військової бази у Вірменії.

"Командуванням 102-ї російської військової бази веде розслідування щодо встановлення приналежності тих, хто стріляв по російському вертольоту", - заявили в Міноборони РФ.

Раніше повідомлялося, що в ході конфлікту в Нагірному Карабасі азербайджанська армія зайняла ще кілька стратегічних висот і населених пунктів. Зокрема, встановлено контроль над селами в шести районах.

Також прес-секретар глави невизнаної Нагірного Карабаху Ваграм Погосян заявив, що вірменська армія втратила контроль над містом Шуша. Азербайджанська сторона повідомляла про це ще в суботу.

Проте прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заперечує втрату контролю над Шушей. За його словами, бої за місто продовжуються до цих пір.