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Алієв вибачився перед Путіним за збитий російський вертоліт

Вівторок 10 листопада 2020 03:26
Алієв вибачився перед Путіним за збитий російський вертоліт
Фото: Ільхам Алієв (facebook.com LiderIlhamAliyev)
Автор: Инна Собора

Президент Азербайджану Ільхам Алієв зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну. Вони обговорили збитий російський військовий вертоліт Мі-24 неподалік від кордону з Вірменією.

Про це повідомляє прес-служба Алієва.

Президент Азербайджану висловив співчуття у зв'язку з інцидентом.

"Президент Ільхам Алієв вибачився за цю трагедію і сказав, що вертоліт в темний час доби вважався вертольотом ВВС Армени", - йдеться в повідомленні.

Алієв також заявив, що азербайджанська сторона готова виплатити компенсації сім'ям загиблих і поранених пілотів. Також, за його словами, Генпрокуратура Азербайдана порушила кримінальну справу і проводить розслідування.

"Винні будуть покарані, а російська сторона поінформована", - додали в прес-службі Алієва.

У понеділок ввечері у Вірменії, неподалік від кордону з Азербайджаном, був збитий російський військовий вертоліт Мі-24. За попередніми даними, в результаті події дві людини загинули, ще один отримав травми середньої тяжкості.

Нагадаємо, Азербайджан заявив, що випадково збив російський військовий вертоліт Мі-24 неподалік від кордону з Вірменією.

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