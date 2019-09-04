У Кремлі відмовилися називати дату початку обміну полоненими

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію про початок процесу обміну утримуваними між Москвою та Києвом до кінця тижня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, Пєсков заявив, що тема обміну полоненими є "дуже чутливою", тому він не може робити жодних анонсів.

"Тема чутлива. Анонсів тут бути не може", - зазначив представник Кремля.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ з посиланням на дипломатичні джерела повідомили, що процес обміну полоненими між Україною та Росією може розпочатися до кінця цього тижня. Також джерела називали орієнтовну дату - 7 вересня.

Також РБК-Україна писало, що за словами російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової, наразі між Московою та Києвом ведуться переговори щодо обміну утримуваними, але для завершення процесу обміну необхідно оформити деякі документи.

Додамо, 30 серпня з'явилася інформація, що обмін полоненими вже відбувся. Родичі політв'язнів і журналісти з ранку чекали на повернення Олега Сенцова, Володимира Балуха, Миколи Карпюка, Павла Гриба і 24 військовополонених українських моряків в аеропорту "Київ". Однак, в Офісі президента Володимира Зеленського інформацію про завершення обміну спростували.