В Кремлі пояснили, що означало путінське "всерйоз ще не починали"

"Президент апелював до тих заяв, які звучать із західних країн, з Києва, про те, що Київ на полі бою рухатиметься аж до перемоги. Тут Путін таким чином нагадав, що потенціали абсолютно непорівнянні. Потенціал Росії настільки великий у цьому плані, що лише незначна його частина зараз залучена у ході спеціальної військової операції", - каже Пєсков.

Що сказав Путін

Нагадаємо, вчора російський диктатор на зустрічі з фракціями Державної думи заявив, що Російська Федерація нібито ще "всерйоз не починала" війну проти України, але "чим далі, тим складніше з Москвою буде домовитися".

"Всі повинні знати, що ми то за великим рахунком всерйоз поки ще нічого не починали. При цьому ми не відмовляємося і від мирних переговорів. Але ті, хто відмовляється, мають знати, що чим далі, тим складніше їм буде з нами домовитися", - погрожував Путін.

Реакція України

Після чого радник голови Офісу президента Олексій Арестович відповів на ці слова Путіна, іронічно звернувшись до росіян: "не починали, але вже закінчуєте".

Також в Офісі президента посміялися над заявою російського диктатора.

"37 тисяч загиблих російських військових (+12 тисяч ПВК). Загальні санітарні втрати - 98 - 117 тисяч осіб...Росія ще не починала воювати? Війною в Кремлі вважають тільки сталінську математику - 20 млн втрат?", - написав у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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