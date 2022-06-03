У Кремлі назвали умову завершення війни в Україні

Військові дії Збройних сил Росії в Україні триватимуть до тих пір, поки не будуть досягнуті всі заплановані цілі.

Про це заявив прес-секретар керівника Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС" .

За його словами, одним з головних завдань "спецоперації" в Україні є захист мирних громадян "Л/ДНР". Він підкреслив, що російські війська вживають усіх необхідних заходів для цього.

"Досягнуті певні результати. Від пронацистськи налаштованих Збройних сил України і елементів звільнені багато населених пунктів, забезпечена можливість людям приступити до мирного життя", - заявив Пєсков.