У Путіна заборонили ЗМІ висвітлювати тему 100 днів війни проти України,- "Медуза"

Видання з посиланням на джерела пише, що адміністрація Путіна вимагає від редакцій державних і провладних ЗМІ не тиражувати тему 100 днів війни, а також не акцентувати увагу читачів і глядачів на її тривалості. Такі вимоги надійшли напередодні 3 червня - сотого дня російського вторгнення.

Як зазначає "Медуза", в провладних таблоїдах вже вказується тільки поточна дата, в онлайні ТАСС тривалість теж більше не позначається. Крім того, тривалість війни не згадується в новинах на Першому каналі і каналі "Росія 1", а також на головних сторінках "РИА Новости" і російськомовної версії RT.

"Акцентування уваги на датах, пов'язаних з війною, може змусити росіян задуматися про цілі та успішність вторгнення. При розмовах про круглу дату завжди виникають питання: а чого до цієї дати вдалося досягти? Так повелося ще з радянських часів, коли були п'ятирічки, плани на них і так далі. Виходить, що зараз пред'явити до цієї дати майже нічого", - зазначило джерело в адміністрації Путіна.

Крім того, в Кремлі не хочуть нагадувати росіянам, що війна триває вже більше трьох місяців. Оскільки згідно з даними закритих опитувань, багато і так вважають, що "спецоперація" затягнулася.

При цьому прес-секретар Путін Дмитро Пєсков заявив "Медузі", що не згоден з такою думкою, оскільки у таких військових дій немає певного таймінгу. А на питання про заборону висвітлювати тему 100 днів війни він не відповів.

Примітно, що під кінець третього місяця вторгнення російська пропаганда почала активно використовувати наратив про те, що Москва воює нібито не з Україною, а з НАТО і Заходом.