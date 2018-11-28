У Кремлі заявили, що підготовка до зустрічі Путіна і Трампа на G20 триває

Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

У РФ відреагували на заяву Трампа про можливе скасування зустрічі з Путіним

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що підготовка до зустрічі президентів РФ і США Володимира Путіна та Дональда Трампа на саміті G20 триває. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

За словами Пєскова, США не інформували Кремль про скасування зустрічі Путіна і Трампа на G20.

"Підготовка триває, зустріч узгоджена. Якої-небудь іншої інформації від американських візаві у нас немає", - заявив він.

Крім того, Пєсков заявив, що російська сторона "звернула увагу" на заяву Трампа з приводу інциденту з українськими кораблями в Керченській протоці.

"Також ми звернули увагу на вчорашнє вечірню заяву моєї колеги з Білого дому, яка говорила, що Трамп планує провести ряд зустрічей, в тому числі і з Путіним (на саміті G20, - ред.)", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп може скасувати зустріч з Путіним через агресію Росії в Азовському морі.

Як повідомляло РБК-Україна, Путін може провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом на саміті G20 в Аргентині.