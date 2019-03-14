Росія не бажає обговорювати питання звільнення українських моряків, - Марчук

Фото: Євген Марчук (УНІАН)

Представники Росії в ТКГ хотіли влаштувати демарш, коли було порушено питання моряків

Росія не має наміру обговорювати питання звільнення українських військовополонених моряків на рівні Тристоронньої контактоної групи. Про це сказав представник України в ТКГ Євген Марчук, передає РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, під час переговорів ТКГ в Мінську 13 березня представники Росії намагалися влаштувати демарш, коли українська сторона порушила це питання.

"Російська сторона категорично відмовляється взагалі обговорювати це питання, у них навіть було намагання піти, коли я висловлював позицію Україні з цього приводу. Але все-таки вони залишилися і дослухали", - сказав Марчук.

Він додав, що РФ також відмовляється вести переговори щодо обміну 25 на 25 (25 російських громадян, котрі відбувають покарання в українських місцях позбавлення волі, на 25 утримуваних Москвою громадян України).

"Представники ОРДО та ОРЛО категорично не хочуть також обговорювати обмін заручниками, який до цього ми детально обговорювали", - зазначив Марчук.

Він також резюмував, узгоджений 7 березня режим тиші виявився "найкоротшим за усі періоди", оскільки російська сторона тоді не давала жодних гарантій дотримання перемир'я.

Нагадаємо, спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік раніше заявив, що Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі обговорює списки полонених на обмін. За його словами, зараз уточнюється становище тих осіб, які перебувають в списках.