Євросоюз засудив рішення РФ розширити список "недружніх країн"

Європейський союз засуджує рішення Росії додати Грецію, Данію, Хорватію, Словаччину та Словенію до списку так званих "недружніх країн".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Росію закликають відкликати подібні списки, оскільки це ще більше ускладнює відносини та може привести до ескалації. Також перелік "недружніх країн" РФ суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини 1961 року.

Боррель в черговий раз закликав Кремль припинити збройну агресію проти України.

"ЄС закликає Росію переглянути своє рішення та повністю дотримуватися Віденської конвенції. ЄС продовжує закликати Росію негайно припинити агресію проти України та всі інші порушення міжнародного права, включаючи порушення її власних міжнародних зобов’язань", - йдеться у заяві.