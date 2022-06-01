У Кремлі не виключили зустріч Зеленського та Путіна: у чому загвоздка

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з Путіним можлива лише для фіналізації "такого собі документа". Наразі роботу над ним зупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

За його словами, таку зустріч "ніхто не виключає, ніколи не виключав", але її необхідно підготувати.

"Є сенс зустрічатися Путіну та Зеленському лише для того, щоб фіналізувати якийсь документ", - цитує ТАРС представника Кремля.

Пєсков уточнив, що роботу над таким документом "було зупинено досить давно і відтоді вона не відновлювалася".